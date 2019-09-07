國道警拐熟女上山性侵 被判4年2月還要賠100萬

2019-09-07 20:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道公路警察局51歲的林姓男警員，以借10萬元給謝姓熟女為幌子，把謝女騙到苗栗山區性侵害得逞；刑事部分，林男一審被依強制性交罪判4年2個月，二審維持一審判決，可再上訴三審。謝女身心受創，另對林男提民事求償150萬元，一審認100萬元為適當。

林男目前因案停職中，他於2013年認識從事電話行銷的謝女，曾借給謝女5000元，2017年8月謝女向林員借10萬元，雙方約定8月2日於苗栗見面，但兩人見面後，林男開車載謝女於苗栗縣通霄鎮、銅鑼鄉、竹南鎮龍鳳漁港等處閒晃，一再詢問謝女，「一起去泡溫泉？要不要當我的小老婆、我可以給生活費」。

謝女都拒絕，希望能儘速拿到借款返家，卻被林男載到山區性侵害，但因林男不舉，改以指侵，造成謝女下體受傷；事後，林男僅給謝女1000元搭車，並未交付10萬元借款。謝女報警處理，警方採證，發現謝女的內褲與胸罩都有林男的DNA。

林男雖辯稱是謝女引誘他，但一審法官法官認為，林男對謝女應存有不軌企圖，進而於欲發展進一步親密關係不果後，以強暴、脅迫且違反謝女意願的方法而為性交，依強制性交罪，判林男4年2個月。

林男上訴二審，仍主張是謝女色誘自願與他發生關係，甚至指控謝女設局陷害，仍不被法官採信，駁回上訴，維持一審刑期，可再上訴三審。

謝女另主張，她因林男行徑，出現恐懼、焦慮、憂鬱等 身心創傷症狀，必須持續就醫服藥治療等情狀，提民事侵權行為損害賠償，求償150萬元。

苗栗地院法官於衡量兩造身分、地位、經濟狀況、加害程度及其他各種情形，認為100萬元為適當。另，謝女因此案，已獲苗栗地檢署犯罪被害人補償金，其中包含精神慰撫金30萬1820 元，因此，法官判決，謝女得向林男請求賠償慰撫金69萬8180元。

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