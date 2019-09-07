感謝波麗士的辛苦付出 黃偉哲：警察親子活動應多舉辦

2019-09-07 14:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市警察局今天舉辦嘉南高屏區各警察機關原住民員工親子活動，市長黃偉哲到場與大小朋友同樂，他感謝員警平時的辛苦府付出與奉獻，強調未來會持續推動原民相關權益與福利，也希望增進警眷交流的活動，能夠多舉辦。

這場推展原住民傳統文化暨親子活動在仁德的十鼓文創園區舉行，警察局長周幼偉主持，規劃了才藝表演，還有體驗、宣導的闖關遊戲，包含原住民警察、員工與眷屬，以及各界貴賓等約300人參加，氣氛熱烈。

周幼偉表示，員警因勤務繁重，少有時間可以陪伴家人，讓親子間無法像一般家庭來得親密，希望透過這次的活動起加強情感聯繫，並提升原住民同仁對於警察團體的認同感，讓原住民家庭都能感受到警察這個大家庭的溫暖，以及社會給予的關懷。

黃偉哲致詞時強調會持續重視原住民權益與福利，他也藉機向外縣市的大小朋友行銷台南在地特色，以及必遊的景點與美食。

內政部警政署與原住民族委員會為增進全國警察機關原住民員工親子間互動與溝通，將全國分為五區，同步在今天舉辦原住民員工親子活動。

活動由原住民舞蹈表演揭開序幕，市警局犯罪預防科、政風室、交通大隊、少年及婦幼隊等單位，也在現場設置宣導攤位，並帶來可愛的小小警察制服與小型電動警用機車，供現場小朋友們騎乘、穿著並拍這，親子們玩得很開心。

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