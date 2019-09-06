家暴夫破門抓姦遭判拘 民事求償倒賺1萬元

2019-09-06 21:16

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一名王姓男子有家暴行為，陳姓妻子不想活在恐懼之中，聲請保護令獲准，趕緊搬到外面租屋居住，與林姓男子交好，兩人經常十指緊扣外出，讓王男很憤怒，2016年間率同徵信社破門抓姦，被依違反保護令判拘40日，得易科罰金4萬元，他心有不甘，向林男與妻子提出損害賠償，高等法院日前判賠5萬元，雖然王男倒賺1萬元，但失去一個老婆，兩人已離婚。

王男與陳女結婚多年，膝下有一子一女，到了2016年間，陳女舉止出現異狀，王男懷疑老婆出軌，氣得失控家暴；陳女立刻聲請保護令，搬到外面居住，並與林男過從甚密，兩人經常十指緊扣、挽手臂、互相依偎，令王男很火大。

他不甘戴綠帽，委請徵信社跟監，拍下相關親密照片，還找到陳女租屋處，與4名徵信社人員在房外等待，自認時機成熟，破壞門鎖衝進屋內蒐證，拍下林男只圍了一條浴巾、陳女則穿著小可愛與短褲的影片，同時在陳女的櫃子抽屜內搜出保險套，提出妨害婚姻告訴，但因沒有拍到兩人性器接合，檢察官予以不起訴處分；反觀王男因為違反保護令，被判拘40日，得易科罰金4萬元。

王男不服綠光罩頂又罰錢，反提出民事損害賠償告訴，林男和陳女否認不當交往，強調兩人是正常社交關係，因為天氣炎熱，洗完澡後才會光著身體、僅圍浴巾坐在床上，且房間狹小，只能與陳女並肩而坐聊天，並沒有踰矩。

高等法院認為，王男與徵信社人員衝入房間蒐證，屬於不法行為，不能拿來當作林男與陳女有性行為的證據；不過，兩人十指緊扣等行為，已明顯超過男女應有分際，確實侵害王男的配偶權，考量雙方資力、社經地位後，認應賠償5萬元合適；可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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