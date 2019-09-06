上夜店找學長保護 酒醉卻慘遭性侵懷孕獲賠150萬

2019-09-06 21:38

〔記者王定傳／新北報導〕女子小美（化名）於2017年6月間，受25歲的高中林姓學長邀請參加其公司同事聚會，但小美晚上還要跟大學同學上夜店，考量有男性陪同較為安全，請林男陪同；怎料，林男卻趁小美酒醉、送她回家時，強行性侵得逞，致小美懷孕、墮胎，新北地院審理後判決林男賠償150萬元。

檢警調查，2017年6月，小美當日原本跟大學同學約好上夜店，但因學長邀請她參加同事聚餐，臨時加入此行程；不過，小美並未取消跟同學上夜店行程，考量有男性陪同，較為安全，因而請林男陪同。

不料，林男卻趁小美酒醉、送她回家時，不顧她拒絕，強行性侵得逞，後因小美大學同學聯絡不上她，打電話請她室友找人，小美室友與其男友返回租屋處，察覺怪異，林男面對小美室友及其男友質疑，沒有澄清，直接逃離現場。

小美因此懷孕進行引產手術，胚胎送刑事警察局鑑定確認就是林男所為，但他否認犯行，一、二審法院均不採信依強制性交罪，判林男4年6個月徒刑。

小美因遭林男性侵，不僅身體受有傷害，並因此懷孕墮胎，身心蒙受極大痛苦，情緒低落，常常以淚洗面，無法自己，心理留有陰影，迄今仍未回復，提出求償200萬元；林男仍否認有性侵行為。

法官審理認為，林男所為造成小美懷孕墮胎，身心遭受巨大打擊，迄今仍飽受憂鬱症狀之苦，且本案是「熟人性侵」，可以想見小美日後對人際關係的信任，勢必受到影響，終日惶惶提心吊膽，終其一生可能都必須獨自背負如影隨形的精神壓力，而林男刑事、民事審理時均否認犯行，致小美須再次面臨民事訴訟程序煎熬，不啻使她受到二次傷害，判賠150萬元。

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