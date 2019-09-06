警破獲詐欺集團「DMT機房」 逮捕22人

2019-09-06 20:24

〔記者劉慶侯／台北報導〕詐欺集團近年來為防被警方查獲，改以高科技普設無人管理的「DMT機房」；台北市刑警大隊偵二隊會同電信警察大隊追查，在雙北市與台中地區，破獲以林嫌為首的詐欺集團，共逮捕22人到案。全數依法移送偵辦。

警方表示，「DMT無人機房」即是Digital Mobile Trunk（簡稱DMT），正式名稱為「非法數位式移動節費設備」。是以跳板的方式轉換手機號碼，如此一來就不用派遣人力組織機房，除了免警被警人贓俱獲的風險，還可大量節省電信費用。

北市刑察大隊偵二隊是利用「警察電信金融聯防平台」搜尋相關詐騙情資，同時再以大數據分析北市發生詐欺案件，逐步釐清詐欺集團設置的多處詐欺機房臨近據點。

警方另再根據逮獲的車手證供，發現部分不法集團透過利用「借錢最大網」，刊登「辦門號換現金」廣告，表示願以2萬5千元收購單一門號，事實上是作誘餌，藉此引誘民眾入殼詐騙。

偵二隊日前見時機成熟，陸續至新北、桃園、新竹及台中市等地同步執行拘搜行動，查獲林姓犯嫌等22人到案，破獲DMT詐騙機房5處。

警方初步清查，林嫌集團不法利得利約1850萬元，全案依涉詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送該管地檢署偵辦，並持續清查被害人資料及向上溯源中。

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