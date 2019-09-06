史上最衰運毒船！連環烏龍被查獲走私K他命

2019-09-06 14:49

［記者黃明堂／台東報導］台東地檢署昨天偵結起訴前警官李哲銘以藍悅號海釣船運毒案，同日另案起訴金海銘漁船運毒案。這兩船原被檢方認為同集團，根本不相干，金海銘因被藍悅在天黑中烏龍指認為母船，就這樣莫名其妙真被查獲大宗毒品。

台東檢警及海巡破獲這2船運毒案，有2大烏龍劇情，藍悅號集團自始至終都認為自己是運送三級毒品K他命，對方卻送來二級毒品安非他命，檢方從其犯意，以刑責較輕的三級毒品罪起訴。

藍悅號是在5月9日在蘭嶼外海被海巡艇攔獲運毒，金海銘是隔天在富岡漁港被查獲船艙藏毒，會被盯上，都是藍悅號害的。

相關單位逮獲藍悅號後，立刻溯源追查母船，調閱海上船隻航行軌跡，發現藍悅號與金海銘在蘭嶼外海的航行軌跡相近，時間點及軌跡的巧合，懷疑金海銘就是運毒給藍悅號的母船。

藍悅號船長鄭程維被押解到富岡漁港時，碰巧兩船停泊位置相鄰不到50公尺，專案小組請鄭指認金海銘是否母船時，鄭說「是」！相關單位在搜集相關證據後，隔天到金海銘搜查，果然起出淨重627.92公斤K他命。

檢警一開都朝2船同案方向偵辦，但不解的是，金海銘既然已將毒品運進富岡漁港，為何多此一舉，先在蘭嶼外海交毒品給藍悅號。

多方偵查後，才發現2船根本不相干，毒品不同，來源也不同，藍悅的安非他命來自柬埔寨，金海銘的K他命來自泰國，兩幫人馬根本不相識。

李哲銘原被認為以2船走私約1.5噸的毒品，後來金海銘的不算在他頭上，運毒數量減為800多公斤。

金海銘運毒集團部分，檢方起訴朱姓船長等5人。起訴書指出，金海銘號於5月1日凌晨在泰國外海從一艘小船上接下600多公斤的K他命，載往中國廈門交貨途中，朱姓船長和廖姓毒梟價錢談不攏，5月9日朱姓船長憤而將船開往台東富岡港。就在這個時間點，專案小組正在追緝藍悅號，沾到藍悅號的霉運。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，藍悅號和母船交貨時是晚上，實際上鄭姓船長並未看清楚母船是否金海銘號，只是順著專案小組詢問，回答「是」，意外讓專案小組破了案。

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