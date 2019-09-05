生死一瞬間！男捲入水泥預拌車下 奇蹟僅受輕傷

2019-09-05 18:42

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市南港路三段今天下午近5點發生一起驚險車禍，年約41歲的柯姓男子過馬路時，一輛水泥預拌車疑因高低差死角，起步時沒注意柯男，將他捲入車底，救護人員到場救出柯男，他竟幸運僅有手腳及臀部擦傷，並未遭到輾壓，送往內湖三總救治觀察。

目擊民眾說，當時水泥預拌車正停等紅燈，柯姓男子穿越馬路時，號誌由紅轉綠，預拌車起步瞬間馬上將柯男捲入車底，附近民眾見狀，急忙叫喊要預拌車停車，警消人員到場，以千斤頂將車底撐高，救出受困柯男。至於事故原因，警方還在釐清。

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