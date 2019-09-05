Lamigo梁家榮母親欠稅21萬 士林分署「佩服她」送5000慰問金

2019-09-05 13:18

〔記者溫于德／台北報導〕棒球員梁家榮2013年以簽約金300萬元加盟Lamigo桃猿隊，但因他當時未成年，無法擔任納稅義務人，依規定應由扶養親屬合併申報，然而扶養他的梁母並未繳納21萬稅款，成為欠稅戶；不過，行政執行署士林分署後來得知梁母因病無法工作，昨特別派員前往關心，並提供5000元慰問金。

士林分署今發新聞稿指出，同仁日前在執行過程中發現梁母生活窘迫，除為前夫揹債600萬外，還因梁家榮職棒簽約金衍生欠稅21萬，且梁母近日因工作關係不慎摔斷腿無法工作，又感染上急性盲腸炎，生活雪上加霜；分署長莊俊仁昨立刻率領執行同仁前往關心，並發放慰問金。

梁母解釋，她當初和前夫離婚，答應當忙揹債600萬元，以換取小孩監護權，而兩個小孩從小喜歡打棒球，大兒子梁家榮參加高中選秀時被選中，並以300萬簽約金加入球隊。

但梁家榮其中100萬簽約金要給棒球協會，剩餘款項扣除家用後均拿去償還前夫債務，且梁家榮每月雖有收入，但因為吃住都在球隊，月薪有一大部分要繳給球隊，扣除生活費後，每月只能給家用1萬元。

不過，梁母即便欠稅，仍因離婚前與前夫的母親與妹妹互動良好，得知兩人罹癌後，在本身生活困頓之下，每月仍會匯款2萬元作為家用。

士林分署認為，梁母即便經歷揹債谷底，但從未放棄對小孩撫養責任及對人生未來希望，使同仁不禁佩服她偉大的母愛；分署呼籲，一旦執行人員在執行過中發現義務人因失業、經濟困頓或遭逢變故而無力繳納案款時，將與地方政府及公益團體合作，給予適當協助以協助弱勢民眾度過難關。

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