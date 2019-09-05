沙鹿茶館命案建物急拆光！ 民俗學者：曝曬淨地

2019-09-05 10:19

〔記者張軒哲／台中報導〕三個多月前轟動全國的沙鹿茶館槍擊案，2名嫌犯至今仍未落網，據傳2人已經逃亡到柬埔寨，當時命案地點風大茶館不僅歇業，建物上個月已拆除殆盡，還被民眾停車，茶館與命案逐漸被鹿寮民眾淡忘。沙鹿民眾指出，命案尚未偵破，茶館拆得真快。民俗學者指出，「有兇宅，沒有兇地」，地主拆屋「曬地」，以後就算蓋住宅也無妨。

5月18日梧棲區30歲史姓男子遭舊識陳威廷夥同李姓少年進入茶館，持步槍以行刑式槍殺史男，流彈波及用餐客人，導致1死2傷。茶館成命案現場，業者迅速宣布停業後，地主也很快將地上建物拆除，連地板也敲得一乾二淨，土地被未用圍籬圈圍，以開闊方式「裸曬」。目前這塊中山路旁數百坪空地閒置在鹿寮商圈，民眾將車輛停在原本靠近道路的停車格。

中華民俗文化教育協會創會長蔡滕表示，「有兇宅，沒有兇地」，因死了一條人命，地主快速拆屋曬地是最好的處理方式，正逢夏季日照強烈，以陽氣驅趕陰氣，依習俗至少要曝曬49天，日後如果要蓋房子時，將地基挖越深越好，甚至挖地下室更好。

台中市衛爾康西餐廳1995年2月15日大火奪走64條人命，一度傳聞幽靈船會在台中市載滿百人，後來這塊位於台灣大道旁的精華地，也改為停車場。蔡滕表示，衛爾康西餐廳死了太多人，眾所皆知當年事件。因民俗跟觀感問題，這塊地被制約了，只好淪為停車場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法