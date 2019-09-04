跆拳道狼師劈腿13歲女學員 不避孕還騙吃事後藥

2019-09-04 11:24

〔記者黃捷／台北報導〕北部一名未婚葉姓跆拳道教練，利用2名未成年女學員對他的愛慕，同時劈腿2人，未避孕發生多次性關係，再騙女學員吃事後避孕藥，甚至還要其中1名女學員偷拍母親的不雅照給他。此事曝光後家長氣得報警，台北地檢署今依妨害性自主、違反兒少性剝削條例起訴葉男。

檢方調查，葉男自2016年起與13歲的女學員小莉（化名）交往，趁小莉到他道館學習跆拳道時，或是假日約小莉出遊，在道館、摩鐵、租屋處猥褻5次、性交8次，小莉15歲時又再發生4次性關係，由於葉男沒有避孕，擔心鬧出「人命」，還騙小莉吃事後避孕藥。

此外，葉男不僅要小莉傳裸照給他，甚至還藉口要看小莉長大後身材大概的樣子，要求小莉拍母親的不雅照傳給他。此事直到今年3月，小莉心情不好對父母發脾氣，父母想了解原因，查看小莉手機後，才赫然發現小莉與葉男的鹹濕對話。

事情曝光後，小莉父母氣得找葉男理論，葉男未承認與小莉發生性關係，僅道歉並承諾不再與小莉聯絡，但他仍透過其他學員拿電話卡給小莉，並轉告小莉聯絡他；小莉父母擔心有其他女學員受害，也向警方報案。

檢警介入調查後，另發現葉男與小莉交往期間，從去年起劈腿另1名15歲女學員，也發生至少4次性關係，雖然葉男僅承認在小莉15歲時，有2次在摩鐵的性交，其餘被指控部分都否認，但檢察官勘驗LINE對話紀錄後，不採信葉男辯詞，今仍依16次與少女性交、5次對少女猥褻及違反兒少性剝削條例將他起訴。

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