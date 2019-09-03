中國貨品來台「洗產地」暴增 海關加強查核

2019-09-03 19:01

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕受到中美貿易戰爭影響，廠商為了規避美國的高額關稅，利用「洗產地」的方式，將中國或東南亞國家貨品冒充標示為台灣製造後，再銷往美國。海關今年連續查獲多起「洗產地」案件，其中有業者將自中國進口的電子產品冒充為台灣製造，遭海關查獲移交國貿局開罰6萬元罰鍰。台北關表示，為確保台灣產業商譽及權益，台北關將持續加強查核貨物產地。

台北關表示，今年1月至7月間，已查獲多起電子產品、農產品、紡織品等出口貨物產地標示不實，函送國貿局處理。其中有一批100多公斤電子產品二極體，原產地為中國，進口後撕去原產地標籤，假冒為台灣製造的產品，空運前往美國，被台北關業務1組關員查獲，送經濟部國貿局依貿易法等規定裁罰6萬元。

另外，台北關也查獲越南進口的茶葉，加工成茉莉綠茶後運往美國，外包裝箱上的產地標示為台灣製造，裡面塑膠袋上印製的標示原產地卻是越南；依據農產品相關規定，產地標示應以收割地為準，交由國貿局處理給予出口者警告。還有1批紡織品襪子，無原產地標示或雙重產地標示，查出原產地都是中國，同樣給予警告。

依貿易法第17條第2款規定，進出口人不得有下列行為：未依規定標示來源識別、產地或標示不實。貨品輸出管理辦法第20條、第21條第1項規定，輸出貨品，應於貨品本身或內外標包裝上標示產地，其標示方式應具顯著性與牢固性。但因貨品特性或包裝情況特殊致無法依據規定標示者，得向貿易局申請專案核准。同法規定，輸出貨品係在我國產製者，應標示中華民國製造、中華民國臺灣製造或臺灣製造，或以同義之外文標示之。

台北關指出，貿易法對「洗產地」的罰則，目前為警告、處3萬元以上30萬元以下罰鍰、停止1個月以上1年以下輸出入貨品。今年5月相關單位已經預告修法，對產地標示不實的裁罰金額提高10倍，若通過修法後可以加重處罰6萬元以上300萬元以下罰鍰。

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