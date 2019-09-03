殉職鐵路勇警李承翰入忠烈祠 郭台銘出席致意

2019-09-03 09:50

〔記者王善嬿／嘉市報導〕今天軍人節，嘉義市政府在嘉義公園忠烈祠，舉行秋祭國殤暨李承翰烈士入祀大典，嘉義市長黃敏惠擔任主祭官，鐵路警察局、嘉義及雲林縣市府代表及遺眷約200人到場與祭，前鴻海董事長郭台銘也出席致意，祭典後一一慰問烈士遺眷。

鐵路警察李承翰7月3日處理台鐵乘客補票糾紛時，遇刺重傷不治，今天秋祭大典，由旗隊、憲兵及李承翰的家屬、鐵路警察局40名員警、嘉義市警察局30名員警，在莊嚴樂聲中，自史蹟資料館護送李承翰牌位進入忠烈祠安座。

嘉義市政府朗讀祭文，李承翰101年錄取台灣警察專科學校，103年通過警察特考，以第一志願分發鐵路警察局，為照顧年邁雙親返鄉服務，他敬業樂群、果敢弘毅、主動熱忱、績效優良，屢獲表揚，今年7月3日服勤時，在台鐵152次列車上處理補票糾紛，遭兇嫌突亮出利刃攻擊，為維護旅客安全跟考量車廂密閉空間，選擇徒手制伏兇嫌，不幸遭刺傷內腹傷及內臟，大量出血，然而他倒下前最後一刻，仍緊握歹徒的手不放，經送醫急救不治，因公殉職，壯烈成仁。

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