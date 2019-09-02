日月潭泳渡落幕 車流狂塞7小時…警接爆抱怨電話

2019-09-02 12:23

〔記者謝介裕／南投報導〕「無風無雨無事故…，9月1日已深夜9點了，為何國道3號南投往北方向的路段，還壅塞到車速只在40公里以下?」，網友的1篇抱怨文，也引發南投警方正視並深入探究後，只能說大家太愛「日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動」，才造成車潮長達7小時才完全消化掉的新紀錄﹗

不過，警方進一步表示，此次泳渡日月潭活動的人數達2萬3000多人，雖較前2年還多，但對外交通動線並未動彈不得，而是「慢而不打結」，顯見此次南投縣政府及埔里四季早泳會等承辦單位，將報名規則由3人成隊的門檻提高為5人成隊，的確也發揮了防範塞車的效益。

南投縣警察局交通隊組長李安景指出，昔日泳渡日月潭活動，動輒近3萬人參加，且只要3人即可組隊報名，以致活動當天自小客車經常爆量至1萬部左右，令人十分頭痛，此次「5人成隊」新制首度實施，加上停車場與會場之間提供接駁車服務，初估自小客車數量至少減少一半即5000輛以上。

其次，縣府推出「先進先出、後到慢遊」的觀光策略，也深受青睞，即提前1天先到南投住宿遊玩的泳客，在參與泳渡活動結束後，便會踏上回家旅程；若當天才抵達會場的泳客，縣府則鼓勵他們泳渡結束後，來趟南投深度之旅，如此不但有助於行銷地方觀光及產業，也可達到車量分流避免交通嚴重打結的目的。

今年泳渡活動在1日登場，當天下午2時許落幕，迄深夜9時期間，從一般道路迄高速公路北上的車流量明顯增加，警方也頻接獲民眾陳情、查詢電話，但得知並未交通事故造成車流緩慢，而是與泳渡日月潭活動有關後，也不禁感嘆：「泳渡魅力未免也太強了吧﹗」

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