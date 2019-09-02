反送中》港警暴力鎮壓 遊台港女：他們也無可奈何

2019-09-02 09:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕香港反送中多次爆發警民衝突，傳香港警察無差別打人，還有黑警混入抗議群眾生事，不少港人選擇離開紛擾的香港來台旅遊，一名24歲香港女大生來台旅遊，在六合夜市不慎遺失皮夾，高市警方費盡心力找到她，何姓女大生感謝高雄暖警，他為港警叫屈「他們也是無可奈何」。

新興分局今指出，中山所員警李淵在六合夜市內巡邏時，發現新興區六合、南台路口有遺落一只白色的長皮夾，經查看後發現失主可能是來台旅遊的香港籍遊客。由於六合夜市接近收攤時段，夜市內人潮也已漸漸散去，詢問附近攤商也沒有遊客曾詢問過掉落皮夾一事，員警遂而將皮夾帶返所找尋蛛絲馬跡以發還失主。

員警透過皮夾內的學生證抽絲剝繭，發現失主曾就讀香港某知名大學，再透過臉書逐一篩選其長相特徵、學經歷，最後確定是何姓（24歲）女遊客，利用臉書通訊功能留言給何女，請其盡速到所領取皮夾，但何女遲遲未回訊息，警方推測何女既然是外國人，不見皮夾這等事應為當務之急，有極大可能性已到附近的派出所報案。

警方利用皮夾特徵與掉落地點查詢受理報案紀錄，果然何女已向其他分局報案，並留下導遊的聯繫方式，員警立刻連繫上導遊，從而得知旅行團下榻飯店離派出所很遠，最後約定搭機返回香港前，再順道前往派出所領取。

何女與導遊後續到所領取皮夾，何女直向員警道謝，並且表示跟團到台灣旅遊，沒有購買網卡使用所以很可惜沒看到員警在臉書留下的訊息，幸好有即時報案加上員警的熱心尋找，才能在離開台灣前找到心愛的皮夾，捨去很多不必要的麻煩，也在這趟有趣的台灣旅程留下一筆難忘的回憶。

員警見她是來自香港大學生，便關心香港反送中抗議和港警執法情形，何女不願多提，認為港警應該也是很無奈，她感謝台灣人的友善與人情味，大讚警察為民服務的態度與效率，愉悅地離開派出所踏上返回香港的行程。

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