惡作劇？ 清晨亂放超長鞭炮 擾人清夢後竟落跑

2019-09-01 20:17

〔記者李容萍／桃園報導〕惡作劇？桃園市楊梅區中山北路二段一家連鎖藥局前，昨日清晨6點多，有2名男子駕車到藥局門口，接著拿出一串超長的鞭炮，放置地面點燃後立馬逃跑，鞭炮聲持續了好久，附近住戶好不容易放假能夠睡晚一點，一早卻被突如其來的放鞭炮聲吵醒，超長的鞭炮還留下滿地的紙屑，搞不懂為何一早大來這裡放鞭炮？把影片PO網求解；楊梅警分局今日表示，並未接獲民眾報案，現場留下一堆鞭炮屑，可依廢棄物清理法最高可罰鍰6000元，也能依社維法法辦。

影片中，這2名男子停好車後，從黑色車的候車廂拿出了一綑東西，之後還分工合作，一個人擺放，另一人邊拖邊拉，拉出好長的一條紅色鞭炮，擺完驚覺鞭炮離自己的愛車太近，還往前開一些才點燃，待鞭炮一放完，兩人就馬上跳上車，立刻落跑，留下滿地的鞭炮屑。

到底是誰這麼沒公德心，亂放鞭炮擾人清夢，還留下滿地的鞭炮垃圾？ 店家今日受訪表示，目測鞭炮長度大約有15公尺，點火後的鞭炮聲持續約2分鐘，畫面上的男子是誰，完全不認識，也沒有和其他人有紛爭，怎麼想也想不透，為什麼要亂放鞭炮。 一早上班看到滿地的紙屑，除了悶頭清掃，被吵醒事小，因為這次放的是鞭炮，下回會做出什麼事情，住戶膽戰心驚。

警方表示，除了社維法，因為滿地的鞭炮紙屑，也能依廢棄物清理法，處1200至6000元罰款。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法