獨家》「勒索病毒」襲台 傳56醫療院所電腦中鏢

2019-08-31 06:00

〔社會新聞中心／台北報導〕國內傳出各重要醫療院所電腦主機系統遭境外的「勒索病毒」肆虐攻擊事件！根據資安人員初步清查，目前全國疑有56家醫療院所電腦主機被加密鎖住，恐有愈來愈擴大趨勢，資安人員全力搶救，現由調查局追查中。

據了解，目前遭「勒索病毒」侵害計有衛生福利部、大型醫院、醫療診所的電腦主機，均遭病毒加密鎖定內存的重要資料，包括有病患資料、員工名冊帳冊、醫療數位影像，斷層掃描都病歷等。

據指出，駭客恐嚇這些中毒的醫療機構，若未能在他們指定的時日內，依約匯兌給付比特幣作為贖金，這些內存資料將會全數被銷毀。

據資訊安全人員表示，一旦電腦主機內的資料被病毒損毀，日後醫療院所對病患的資料重建，可能將秏損數十億新台幣，也嚴重損害病患就診和權益。

但，據衛福部表示，僅承認有兩家醫院被勒索病毒侵入，並表示己向調查局報案，不認為有事態擴大趨勢。

操作「勒索病毒」的駭客集團，是在2017年11月間，將對象逐漸移轉至台灣，以致國內開始陸續有許多商旅、公司載有個資、薪資、帳務的電腦主機，突然無法開啟使用。由於駭客當時勒索的金額不大，泰半公司會付款以求息事寧人和「解套」，也因此一直未憂到國人重視「勒索病毒」會導致的重大危害。

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