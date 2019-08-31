獨家》警匪對峙平安落幕功臣 俠義陳盈達讓嫌犯信服

2019-08-31 00:25

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉30日發生警匪對峙近5小時事件，最後能夠平安落幕，最大功臣就是第一時間趕赴現場，人稱「賓士達仔」的嘉義地方聞人陳盈達，他為人五湖四海，說到做到的處事風格，讓殺人未遂通緝犯陳志明也信服，在警方已做好攻堅準備，陳嫌將每把槍都已上膛之際，俠義陳盈達的一句話，就能扭轉局面，避免槍戰傷及無辜。

陳盈達晚間接受本報專訪，還原當時情形。他說，陳嫌是嘉義縣大埔人，曾欠下他人情，今天上午陳嫌被警方包圍時，託人打電話找他，希望他到現場，他知道陳嫌這個人個性衝動，槍械火力又強大，如與警方發生槍戰一定傷亡慘重，因此趕緊趕赴現場。

現場氣氛肅殺緊張，陳盈達到場後，警方隨即與陳嫌通話，陳嫌指明說：「只要大仔（指陳盈達）進來就好！」陳盈達穿上警方提供的防彈衣進到屋內時，陳嫌也交出一袋械槍，要求轉交給水上警分局刑事小隊長張泳龍，之後陳盈達在1、2樓樓梯間勸說陳嫌，開頭就問對方：「有何需求？」

陳嫌竟回：「歹勢！大仔，今天我出來七逃，我要拚，不是殺幾個人來陪葬，不然就是自殺！」此時陳盈達感覺陳嫌精神狀況不佳，且警方已做好攻堅佈署，又見地面散佈陳嫌擊發過、為數不少彈殼，直覺情勢不妙。

他趕緊緩和氣氛說，「你若尊重我是大仔，聽我的話！」、「你如棄械投降被關，妻兒還在，如與警方開戰，你會被打死！」

陳盈達心裡知道陳嫌父親還在，母親又罹癌，妻子與一個兒子仍需要人照顧，他和緩地向陳嫌承諾說：「我會幫忙照顧你的父母與妻兒，你不用煩惱，相信我！」

陳嫌對陳盈達有信賴感，相信他的為人處世、說到做到，莫約10分鐘對談後，終於卸下心防，接著問說：「中打第四隊隊長隊長許忠彥有來嗎？」確認許忠彥也在場支援後，他讓許忠彥進屋，交出手中已上膛的衝鋒槍，陳嫌最後由陳盈達、許忠彥陪同步出屋外投降。

「事情圓滿落幕就好！」人生經歷過大風大浪的陳盈達，為人正氣，黑白兩道都敬重他，事後他回想當時情境緊張，如他被挾持，可能事情演變到無法收拾，只好硬著頭皮來處理，陳嫌最後聽他勸、沒有抵抗，警方也未發一槍一彈，順利讓事件平和收場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法