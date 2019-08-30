嘉義警匪對峙嫌犯擁13長短槍 警未開一槍一彈成功勸降

2019-08-30 16:16

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕陳姓通緝犯今天上午遭警方包圍在租屋處，期間不斷對外開槍及丟擲爆炸物，僵持至中午警方準備攻堅時，陳某友人據報趕抵現場喊話，最後由其友人「達哥」與張姓刑事小隊長進屋談判，陳某先交出1長槍5短槍表達善意，最後合計起出2長11短制式槍枝，強大火力令人咋舌，所幸沒有火拼，否則後果不堪設想。

陳姓嫌犯母親指出，兒子本性不壞，但做事欠考慮、過於衝動，才會一錯再錯。

陳姓嫌犯友人說，陳某跟著老大在台中、彰化一帶經營地下錢莊，因對老大過於忠心，多次聽老大的命令開槍，才會走上不歸路。

因殺人未遂被判刑13年未到案執行、遭彰化地檢署通緝的陳姓男子，透過許姓友人在嘉義縣民雄鄉租屋藏匿，今天早上8點多疑因情緒不穩開槍洩忿，並挾持樓下另一位租屋吳姓男子，揚言要同歸於盡，吳某被押半個多小時，趁機打著赤腳逃出，逃跑過程雙腳受傷流血。

警方於8時31分接獲通報趕抵現場，陳某自屋內朝外開槍，員警立即封鎖現場，並加派警力支援，對峙過程中，嫌犯大約每隔15分鐘就會丟出爆裂物，前後估計開了30多槍，由於逃出的吳姓房客表示嫌犯有長短槍與炸藥，嘉義縣警局局長廖宗山更親自到場坐鎮指揮，並找來霹靂小組準備攻堅。

雙方僵持到中午，警方為確保攻堅行動成功，積極進行佈署，這個時候陳某友人接獲陳嫌電話到場，先由「達哥」隔空喊話，陳某要求與他熟識綽號「幼齒仔」的張姓刑事小隊長出面。

就在張小隊長與「達哥」進屋安撫規勸後，陳某陸續交出2長槍11短槍與一顆手榴彈，地上的爆炸物逾20枚，火力強大，所幸最後並未與警方交火，否則可能傷亡慘重。

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