宜蘭頭城搶孤 羅東鎮公所A隊奪冠

2019-08-30 03:52

〔中央社〕宜蘭頭城搶孤昨天深夜登場，共有12支隊伍參賽，經過一番激烈競爭，「羅東鎮公所A隊」選手李東益只花32分鐘就順利鋸下13層樓高的順風旗奪冠。

每年農曆7月最知名的民俗活動就是屏東「恆春豎孤棚」、宜蘭「頭城搶孤」。「恆春豎孤棚」在15日舉辦後，昨天深夜鬼門關時11時15分，輪到「頭城搶孤」在當地搶孤園區舉辦，今年共有12支隊伍參賽。

頭城搶孤相傳已有200多年歷史，搶孤主舞台底部以16根大杉木為支柱，其中12柱供選手攀爬競技，大杉木高約13公尺，直徑約70公分，表面塗滿牛油，大杉木頂端搭建孤棚平台，平台上再豎立13支高約30公尺，上面掛滿祭物的竹編孤棧。

參賽隊伍必須在塗滿牛油的大杉木上，以疊羅漢方式，奮力向上爬到支柱頂端，再以危險性相當高的「倒翻棚」的方式，手腳並用翻上孤棚平台，之後再爬上孤棧頂端，砍下順風旗，誰的速度最快，誰就是贏家。

今年搶孤活動如期在昨天深夜11時15分開始，原本「羅東鎮公所隊」選手在11分鐘後就「倒翻棚」成功，但大會裁判認為，選手在爬上孤柱，並在孤棚下扣上安全扣環後，超過2分鐘後才「倒翻棚」，違反規定，判定「倒翻棚」無效。

「羅東鎮公所隊」認為，大會裁判當時沒有公開宣布開始計時2分鐘，一度向大會抗議。

晚間11時39分，「羅東鎮公所A隊」選手李東益「倒翻棚」成功，再度往孤棧頂端攀爬，並在晚間11時47分順利鋸下13層樓高的順風旗奪冠。

今年36歲、平時從事鐵工的李東益事後表示，參加搶孤比賽最重要的就是過程中不要趕、不要慌忙，只要平時多訓練，腳踏實地就會成功。（編輯：徐崇哲）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法