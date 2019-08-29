變態！少女上廁所掉出「菸斗」 忍無可忍怒揭繼父狼行

2019-08-29 20:08

〔記者張文川／台北報導〕台北市少女小珮（化名）2年前17歲時的某個深夜，下體突然痛醒，感覺到有尿意和生理痛感，就起床去上廁所，還沒走到馬桶時，繼父的象牙菸斗竟然從她的私處掉出來！

繼父從2014年小珮15歲高一開始，就經常趁她睡覺時摸她下體猥褻，也曾指侵，直到去年1月她滿18歲後，才忍無可忍向母親哭訴，揭發繼父的惡行；台北地院今依2次乘機性交、5次乘機猥褻罪，將繼父合併判刑4年2月，並沒收菸斗。可上訴。

小珮9歲時母親再婚，由繼父與母親一起扶養，她指控，高中時搬新家之後，就與繼父一起睡在客廳，繼父會趁她睡覺時，碰她的胸部、臀部，還會故意揉一下她胸，有時會伸進她衣服摸胸，她快要睡著或意識模糊時感覺到被繼父「動」，不知如何是好，只能假裝繼續睡。

還有2次是遭繼父以手指和菸斗插入下體，一次是2016年下半年某夜，繼父以手指插入她的下體，當時她已經睡著，感覺到熱熱的異物在她私處裡，她痛到驚醒，發現內外褲都被脫掉了，就把身體往後縮繼續裝睡，偷偷睜開眼睛，發現繼父坐在床邊，手指停在她下體附近，等到繼父睡著後，她才偷偷穿回內外褲。

另一次是2017年9月至10月間的週末晚間，她睡著卻被痛醒後，感到有想上廁所、憋得很緊的感覺，就起床急著跑去上廁所，才發現沒穿內褲，還沒走到馬桶，繼父平常在使用的象牙菸斗，就從她的私處掉出來，上面還有沾到她的經血，她撿起來洗乾淨後，放回菸斗平時擺放的地方。

小珮一再隱忍卻遭繼父一再進逼，去年1月終於鼓起勇氣向母親說出實情，母親帶她去報警。

繼父辯：幫她擠痘痘、擦白帶

繼父承認摸小珮的胸部、私處5次，也曾用衛生紙包菸斗接觸她的下體，但否認有猥褻或乘機性交，辯稱是小珮衛生習慣不佳，身體會長青春痘，陰道也有白帶，因她怕痛，所以他會趁她睡覺時，幫擠痘痘、用菸斗幫她擦拭白帶。

小珮和母親雖都說，繼父確實曾在小珮清醒時，用菸斗幫她擦白帶，生母也說是自己請丈夫幫女兒擦白帶，但她沒親眼看過，但丈夫有用手機拍女兒白帶的照片給她看，但不知道丈夫會趁女兒睡著的時候擦。

法院認定，小珮指證明確且前後一致，母親的證詞顯然迴護丈夫，先前還曾撤告、向丈夫道歉，因此不採信她的部分證詞，認定繼父多次趁未成年人睡著時性侵、猥褻，判他有罪。

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