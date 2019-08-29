中部檢調拍6部微電影 全面打假訊息

2019-08-29 20:54

［記者楊政郡／台中報導］因應明年初總統及立委選舉，調查單位除了查察賄選、阻斷外來資金、地下匯兌，首次把「假訊息」防制也列入重點工作，中部地區3個調查處、站，今天別開生面自製6部宣導微電影，成立｢假訊息防制中心」，期望數箭齊發，給民眾一場公正選舉。

數箭齊發 給民眾一場公正選舉

航業調查處長彭家慶表示，這些宣導微電影都是同仁們發揮巧思，自導自演，非常生活化，其中有部是「人生不能重來」，場景是某里長生日宴席上，竟找候選人來拜票，事後還讓他買單及送伴手禮，席上有里民在調查站工作，懷疑這位候選人還因賄選案被該站傳喚、偵訊，里長等人為了善後，趕緊退還餐會的錢及伴手禮，還主動到調查站說明，差點就惹上官司。

法務部調查局針對明年「二合一選舉」查察工作，除傳統的查察賄選、防制境外資金介入，今年多了1項「假訊息」查察。

中部地區3個調查單位，包括航業調查處、台中市調查處及中部地區機動工作站，全力介入主動蒐集情資，發現惡意散布不實訊息，立即提報「假訊息防制中心」溯源追查犯罪嫌疑人，並由中檢檢察官指揮，全力偵辦。

另外為鼓勵民眾檢舉不法，提升全民「反賄選」效能，｢調查局全球資訊網」首頁建置連結上述6部宣導微電影，提供民眾檢舉平台，最高獎金有1500萬元喔！也要讓候選人不想、不用、不能、不敢賄選為目標。

檢調另已鎖定境外敵對勢力、幫派組織、地下賭盤使用金錢、暴力介入選舉之賄選情資優先處理，一旦證據確鑿，儘速報請檢察官指揮偵辦。

台中調查處長蔡新堯說，此次選舉查察面臨之挑戰，勢必更為嚴峻與艱鉅，調查局呂局長已宣示局內、外勤主管，都必須提高警覺，共同維護國家安全及公平選舉的決心。

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