中山高林口段3車車禍 4人送醫

2019-08-29 09:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕中山高速公路北上39.5K處今天上班尖峰時間發生車禍，1輛小貨車與2輛轎車車禍，造成4人受困，新北、桃園兩市消防單位到場，以破壞器材協助脫困，沒有生命危險分送林口長庚醫院就醫，肇事原因仍待警方調查。

中山高這起車禍發生在今天上午9時許，3輛車車禍，造成4人受傷一度受困，新北文化消防分隊與桃園坪頂消防分隊都出動，到場救出夾困與車禍受傷駕駛、乘客，所幸受傷4人均無大礙。

因這起車禍發生在上班尖峰時段，也造成交通受阻，國道一隊也派員處理，迅速處理壅塞，降低對民眾不便。

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