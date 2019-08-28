彰化、雲林3警涉六合彩弊案全收押

2019-08-28 23:55

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局莊姓巡佐、王姓員警與雲林縣警局李姓偵查佐共3名員警涉嫌六合彩賭博弊案，經檢方漏夜偵訊，先後將3人依貪污罪嫌聲請羈押，全部或法院裁定羈押。由於3人全部收押，除莊員已被彰化警局記兩大過免職處分，李員與王員是否也依此處分，兩縣警局都漏夜開考績會中，不過依經驗來看，記兩大過免職恐已勢不可免，警方士氣遭受重挫。

芳苑分局莊姓巡佐、王姓員警及雲林縣警局西螺分局李姓偵查佐都因涉及六合彩賭博弊案先後遭拘提到案，雲林地檢署複訊後，認為莊員涉案程度重大向院方聲押獲准，稍晚再將李員聲押獲准，今夜11點10餘分許，再將王員聲押獲准。3人全部遭羈押，其中王員還禁見。

和美警分局劉姓、金姓資深員警今年6月底因涉及按摩院插乾股案遭檢調搜索到案，複訊後被聲押獲准，羈押在彰化看守所，彰化縣警局高層火速召開考績會，依據警察人員人事條例第31條1項6款「公務人員考績法所定一次記二大過情事」予以記兩大過、免職處分，主管也遭連坐處分，分局一組行政組長、和派出所所長都被拔官調為非主管職。劉、金日前獲交保。

莊員被裁定羈押，由於其明年已符合退休資格，如今恐怕連數百萬元退休金都可能因此泡湯，且不僅如此，莊員、王員的所屬主管恐也將被連坐處分，最嚴重恐將因此倒台，警方涉貪弊案連環爆，士氣遭受重挫，蒙上一層陰影。

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