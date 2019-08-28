未低速下坡致乘客1死23傷 遊覽車司機判刑

2019-08-28 20:10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕2017年10月24日一輛搭載24名乘客的遊覽車從合歡山沿台14甲線下山，卻以高速檔下坡、連續踩煞車，導致煞車失靈，行經清境國民賓館前先擦撞圍牆再撞路樹，周姓領隊彈出卡在車底傷重死亡，另23名乘客輕重傷，南投地院依過失致死罪，判賴姓駕駛有期徒刑6個月，緩刑2年。

這個2天1夜高山農場之旅，當天中午由51歲賴姓駕駛搭載24名乘客從合歡山武嶺停車場出發，開到清境高空觀景步道路段，煞車系統就失靈，到了台14甲7.6公里路段，即清境國民賓館前，遊覽車先擦撞國民賓館圍牆，接著再撞路樹。

遊覽車撞路樹後，63歲周姓領隊因車門受損彈出車外，卡在車底，身受重傷引發創傷性休克死亡。而車上乘客還有4人重傷、19人輕傷，事後，賴姓遊覽車駕駛被南投檢方依過失致死罪嫌起訴。

南投地院法官近日審結，依過失致死罪判賴男有期徒刑6個月，但法官認為，賴男與所屬公司已與死者家屬和重傷者達成和解，並完成賠償，也同意由公司按月從薪水中扣除他該負擔的理賠金150萬元，且坦承錯誤，應無再犯之，可暫不執行其刑，故判緩刑2年。

南投地院法官在判決書中指出，台14甲線從武嶺下山到清境路段，整段路都是下坡，有經驗的大客車駕駛都知道，大客車的煞車系統，是全氣壓煞車系統，下坡路段必須改用低速檔，藉由降檔制動引擎煞車以降速，但賴姓駕駛仍用高速檔，並連續踩煞車，導致空氣壓力儲存桶氣壓不足，加上煞車鼓過熱而導致煞車完全失靈。

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