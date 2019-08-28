「大麻油」CBD郵包20個月暴增38件 違者最重判10年

2019-08-28 16:59

〔記者林嘉東／基隆報導〕癌末患者難奈疼痛，家人也受累不少，為了減輕患者痛苦，另闢巧門請國外親友代購大麻製品CBD（大麻二酚）郵寄來台。法務部調查局航業調查處基隆站累計20個月已查獲38件CBD郵包，訊後將違者依違反藥事法究辦，最重面臨10年徒刑。

調查局航業調查處基隆調查站主任張益豐指出，這類俗稱「大麻油」的CBD郵包案件有增多趨勢，累計去年1月迄今已多達38件，甚至曾經有1個月偵破10件CBD郵包案的紀錄。

張益豐強調，很多郵寄或收件的民眾大多不知郵寄CBD郵包來台是觸法行為，遭約談時甚至帶回國外醫師診斷處方簽抱怨，「這在國外是合法的！」

張益豐呼籲，CBD（大麻二酚）在國外雖屬合法，但在國內仍是違法行為，觸犯藥事法「未經核准擅自輸入的藥品」最重可處10年徒刑，得併科台幣1億元罰金。

「CBD不只可以減輕癌末患者疼痛」航調處基隆站副主任林聖智指出，很多民眾自國外郵寄CBD來台也用在治療小孩ADHD（注意力不足及過動症）、皮膚過敏與減輕疼痛上。

林聖智說，CBD經調查局鑑識科鑑定後，均含有大麻二酚的成分，甚至檢驗出含有第二級毒品四氫大麻酚等成酚，這類藥品主要都是從第二級毒品大麻萃取提煉而成，其中大麻二酚在國內仍未開放進口，違者恐觸犯藥事法82條規定。

林聖智呼籲，民眾在購買藥物時，務必由醫師診斷，依處方簽取藥，切勿上網訂購來路不明的藥物，切莫以身觸法。

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