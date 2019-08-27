醉男持刀發酒瘋搶救後不治 檢警解剖釐清死因

2019-08-27 12:53

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市33歲游姓男子，上週二晚上10點多，因酒後與人爭吵，甚至持刀試圖攻擊，警方獲報，為了保護一旁民眾上前壓制，男子因情緒激動、不斷掙扎，造成身體多處擦傷，到院前無呼吸心跳，經搶救於22日晚間7點宣告不治，昨天完成解剖，詳細死因仍待進一步釐清。

檢警調查，體重達百公斤的游男20日晚間10點多，在蘆竹區光明路二段某海產店，與5名友人飲酒作樂，游男酒後與席間一名女友人起了口角衝突，竟情緒爆發奪了一把30公分的鋸刀，咆哮揮舞，還跑到大街上無視往來車輛發酒瘋，友人尾隨勸阻無效，一旁路人更是嚇得紛紛走避，連忙報警。

警方獲報趕抵現場，苦口婆心勸說男子，但游男仍情緒失控，甚至攻擊員警，並造成警方受傷，為了維護他人及自身安全，警方只好上前壓制，過程中，游男因不斷掙扎，造成雙手手腕多處擦傷，以及腳趾擦傷，員警協助通報119到場。

救護人員到場發現游男已無呼吸心跳（OHCA），隨即進行急救，並將他送往敏盛醫院，游男到院後，酒測值高達1.285Mg/L，經搶救恢復呼吸，昏迷指數3，轉加護病房，由於病情惡化，經搶救無效，22日晚上7點宣告不治。

檢警已於23日完成相驗，並於27日完成解剖，游男詳細死因仍待解剖報告出爐，進一步釐清。

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