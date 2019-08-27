北檢辦國安私菸案啟動神秘代號 繼三中案後「隱藏股別」再曝光

2019-08-27 11:33

［記者錢利忠／台北報導］台北地檢署上週首波偵結起訴國安私菸案，起訴書上揭露承辦檢察官的股別為「端股」，而這個神秘的「隱藏股別」，實際上是北檢偵辦矚目案件時，為方便臨時編組而成立的一個代稱，只有在多名檢察官協同偵辦同一件矚目案件時，這個代號才會出現，北檢上一次啟用「端股」的案件，是喧騰一時的三中案。

此次北檢偵辦私菸案，在事發後才過短短的33天，即閃電偵結起訴總統府侍衛室少校吳宗憲等13人，期間共搜索華航2次、特勤宿舍1次，搜索20人的住處、訊問204人次，並向23家金融機構查核44人金融帳戶，函查總統府侍衛室、國安局等各單位相關資料合計110筆，展現不可思議的辦案效率。

北檢之所以能夠火速結案，其中的關鍵就在於妥善分工，臨時規劃「國安特勤小組」、「華航小組」等2組人馬，大規模動員3名主任檢察官、6名檢察官，合計9人的北檢專案小組參與偵查，從事發當天分案開始至首波偵結之前，每天都有傳喚及調閱資料等辦案進度，而這9人所組成的檢方專案小組，內部代號即為「端股」。

端股的「端」字是從《千字文》中選出，北檢共啟用端股4次，最早從2009年9月的高鐵弊案開始使用，第2次為2011年爆發海關集體貪瀆弊案、第3次則是三中案，此次私菸案則是第4次。

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