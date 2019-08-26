李文公然侮辱李戡53次 判拘役上限120天

2019-08-26 19:42

〔記者張文川／台北報導〕作家李敖去年3月過世後，女兒李文從去年5月至今年4月，多次在個人臉書、微博貼文辱罵胞弟李戡是「屁孩、陰險男、紅衛男、偽君子、抓耙仔」等，李戡逐一蒐證提告妨害名譽；台北地院今認定李文構成53次公然侮辱罪，53次各判拘役20天，共計1060天，合併應執行拘役的上限120天，可易科罰金12萬元。可上訴。

李戡還另案控告3件李文辱罵他「小屁孩、五毛黨」，北院今年4月也認定李文有罪，依3件公然侮辱罪將她判拘役30日、得易科罰金3萬元。

判決指出，李文去年5月9日在自己臉書留言辱罵李戡「陰險、自以為是」，同月6月30日又罵「謊話連天、無恥之人、小屁孩、下三白眼的讓人怕怕」，同年7月又批4篇、8月6篇、9月6篇，一直PO文辱弟至今年4月30日，總計高達53篇辱罵李戡的文章，李戡不甘一再受辱，蒐證提起自訴控告李文公然侮辱罪。

庭訊時，承認53篇留文和合成照片，都是她發表的，但否認有公然侮辱犯意，辯稱「我中文不好，連三歲小孩都不如，所以很多文章的內容是小編、助理、粉絲完成的；我是他（李戡）的姐姐，貼這些文章和照片是希望他可以調養自己的精神狀況，我是出於善意，而且這是家務事」，還說李戡也在網路上發表威脅她的話語，她是自辯、保護自己權利，且她認為她所述是真的。

但法官認定，李文雖稱是她口述再由小編、粉絲編輯後發表，但依經驗法則，李文仍應審閱後才會刊登在她的個人臉書，認定李文明知內容並故意發表，應負其刑責；李文的用詞都是抽象謾罵，是針對性、宣洩情緒的人身攻擊，並非就事論事的事實陳述，不適用「能證明為真實者」的免罰條件，且也看不出她的貼文「善意」，判李文有罪。

法官審酌李文不思理性處理與李戡間的遺產分配問題，恣意公然以文字、照片侮辱李戡，貶損對方人格，犯後否認犯行，審理時仍一再說會繼續用新詞彙，毫無悔改之意，犯後態度不佳，因此53罪各判拘役20天，合併判處拘役的上限120天，以示警懲。

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