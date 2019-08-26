爭「下港畫家」畫作 台藝大告張金發遺孀

2019-08-26 19:50

〔記者王定傳／新北報導〕國立台灣藝術大學提訴指控已故本土畫家張金發的遺孀張林秀香，以製作逝世5周年紀念特輯，簽約借用張金發捐給台藝大的「過路人」等12幅畫作，至今遲不返還；張林秀香則認為丈夫僅是出借非贈與，新北地院法官審理認為，張金發生前確有贈與畫作，依約張妻須返還畫作！

這12幅畫作是有「下港畫家」之稱的張金發所創作，以描繪原住民題材為主，作品名為：「過路人、歸、祥和的日子、花與蝶、山坡上的百合、瞟、抽菸的阿婆、杵歌、往事、深情、山地人及謳歌」。

張林秀香今受訪時說，丈夫因罹癌等而沒有足夠判斷力，以為只是出借畫作作為展覽，但台藝大並未公開展出，加上她忙於照顧丈夫、處理後事等，未立即催討，後來想拿回畫作時，卻被要求簽下提借合約書；她無法接受判決結果，並強調：「拿回畫作是丈夫的遺言，自己拼了老命也要完成。」

台藝大去年間提訴主張，張金發早在多年前就贈與畫作，2017年間，張妻卻以製作特輯為由，簽下「典藏品提借合約書」借畫，至今遲不歸還，已侵害其等所有權。

張林秀香反駁，丈夫是因台藝大前校長黃光男計畫籌建新美術館，才出借作品作為將來展覽之用，並非贈與，如今丈夫已過世，畫作由她及女兒們繼承，基於製作特輯，加上台藝大從未公開展出畫作，僅堆放於庫房中，違反當初借用承諾，亦未履行提供良善的保管、維護、展覽及推廣等負擔，決定終止或撤銷借貸。

法官則認為，張妻未提出出借證據，台藝大則提出一系列學校辦理捐贈流程文件，並有張金發與前校長往來信件、承辦人證詞等，判定是贈與，並非出借，且依雙方所簽合約書，歸還期限已屆滿，判張妻返還畫作！

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