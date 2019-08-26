失聯科大生賴致愷 18日還出現在餐廳監視器畫面

2019-08-26 14:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北科技大學、美國奧本大學雙聯學位生賴致愷赴美，傳已失聯1週，家屬與其台灣導師教授預計28日前往尋人，北科大指出，賴生在校成績優異、維持班上前5名，如今盼眾人一起祈禱，等候好消息傳出。

21歲北科大資工系學生賴致愷今年申請到赴美雙聯碩士學位名額，今年暑假就前往美國阿拉巴馬州奧本大學，預計花2年時間攻讀碩士，但卻傳出失聯1週，美國警方已介入調查，家屬與賴的在台導師，也預計28日赴美尋人。

北科大資工系系主任白敦文表示，賴同學是獨子，如今意外發生，家屬十分擔心家中長輩無法接受，希望眾人一起祈禱，等候美國那邊有好消息傳回。

白敦文說，賴在北科大成績優異，維持班上前5名，上課積極表現，也因此申請到北科大與奧本大學合作的3加2雙聯碩士學位，在北科大讀3年取得學士學位，再花2年到美國攻讀碩士，今年7月24日與父親、妹妹等家人共同到美國安頓，當時都一切正常。

白敦文說，根據美國警方調查，賴同學的家人在美國待到8月1日就離開，而賴當時住在校外宿舍，14日之前尚有同寢室友，之後便獨自居住，8日亦曾與其他北科大在美國的同學用Line聯繫，到17日也曾透過Line與家人通訊，18日中午更被住宿附近的餐廳監視器拍到用餐畫面，但之後就失蹤，直到19日奧本大學開學，賴的美國指導教授發現其缺課，立刻察覺不對，馬上通報警方。

白敦文表示，目前了解，賴同學住的地方沒有監視器，而當地治安良好，未聽聞有學生失蹤案件，賴的東西都在宿舍，僅手機不見，目前其手機亦關機無法聯繫，賴的美國帳戶也無異常提領情況。

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