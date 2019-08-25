護照、盤纏都遺失「泰」崩潰 波麗士暖心金援

2019-08-25 23:46

〔記者許國楨／台中報導〕兩名泰籍女遊客來台旅遊，回國前一天才驚覺連同護照及現金的包包不翼而飛報警求助，因過去兩週去過太多景點根本記不得包包何時遺失，急的情緒崩潰，三名暖警索性自掏腰包發起樂捐，交給兩人返回台北的車資，以利其託請台北友人協助補辦護照，讓她們能夠順利返回家鄉，暖心舉動讓兩女大讚台灣波麗士超有人情味。

台中市第一分局民權派出所警員陳冠年、林珈瑄及警專實習生張洧承，日前巡邏接獲民眾報案，指稱有兩名外國遊客遺失行李請求協助，警方到場後發現係兩名泰籍女旅客，放有護照及車資包包不翼而飛，加上因為語言不通，相當慌張。

警方隨即以英文安撫兩人情緒，對方表示，因為隔天就要搭機回泰國，而護照、重要證件及現金都在包包裡面，如果找不回來，人生地不熟，想到這邊兩人就情緒崩潰；警方耐心且仔累詢問兩人去過的景點並搭乘哪些交通工具，只是兩人這兩個禮拜內去過相當多地點，已不記得在哪邊遺失。

警方逐一調閱周邊景點監視器，但還是一無所獲，警專實習生張洧承想起之前去國外旅行時，也曾經現金不見，那種焦急的心理感同身受，經與警員陳冠年、林珈瑄討論，三人決定與所內同仁自掏腰包幫助兩名泰籍女子，並交給兩人返回台北的車資，以利其託請台北友人協助補辦護照，讓他們能夠順利返回家鄉。

兩名泰國女旅客也對台灣警察的舉動感到相當溫暖，大讚超有人情味，也將成為她們這段旅程最難忘的回憶。

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