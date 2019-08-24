酒駕撞死3人 檢方聲押朱姓貨車司機

2019-08-24 22:16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕朱姓男子酒後駕駛貨車在桃園市蘆竹區撞死3人，桃園地檢署晚間依朱男涉犯刑法第185條之3第2項「酒駕致人於死」、第276條「過失致死」罪嫌重大，且有逃亡之虞，向桃園地方法院聲請羈押朱男。

朱男今清晨6點多駕駛貨車從蘆竹區中興路轉大竹路288巷時，過彎失控撞擊停靠路旁的4輛車，釀3死悲劇，另有包括朱男在內4人受傷。

檢方指出，朱男涉嫌酒駕致人於死、過失致死等罪嫌重大，且有逃亡之虞，晚間已向桃園地方法院聲請羈押朱男。

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