抓改裝車沒颱風假 新湖警白鹿來襲前深夜防飆、除噪音

［記者黃美珠／湖口報導］白鹿颱風來襲，新竹縣新湖警分局昨天深夜到今天凌晨逮改裝車、防飆、制止噪音沒有颱風假，仍舊會同新竹縣政府環保局出動總共30名警、環人員，在轄內「最好飆」的八德路上設置攔檢點，執行改裝噪音車輛稽查，總共攔查了34輛汽、機車，並針對其中7輛機車進一步做「機車排氣管改裝噪音檢測」，當中就有2輛不合格，面臨受罰。
新湖警方強調，車主只為突顯個人喜好或吸引目光，卻任意改裝車輛或拆除消音器，這些行為除了造成車體安全結構減弱，還會妨害深夜的安寧秩序，擾人作息，嚴重還有可能影響行車安全。
這些車主，特別是血氣方剛才剛考取駕照、正在放暑假的年輕人，可能有「整條馬路都是我的伸展台」的錯誤觀念。再加上白鹿來襲正逢週休假日，新竹縣昨天豔陽高照，迄今也只是風勢稍強，很容易讓前述車主掉以輕心而出動愛車「秀」。
所以新湖分局強調，他們將持續聯合稽查改裝車輛所生的噪音等問題，以還給民眾安全的用路環境，與寧靜的生活空間。
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白鹿來襲前，新竹縣新湖警分局深夜會同新竹縣政府環保局聯合稽查改裝車輛所生的噪音等問題。（圖由新湖分局提供）
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白鹿來襲前，新竹縣新湖警分局深夜會同新竹縣政府環保局聯合稽查改裝車輛所生的噪音等問題。（圖由新湖分局提供）
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白鹿來襲前，新竹縣新湖警分局深夜會同新竹縣政府環保局聯合稽查改裝車輛所生的噪音等問題。（圖由新湖分局提供）
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白鹿來襲前，新竹縣新湖警分局深夜會同新竹縣政府環保局聯合稽查改裝車輛所生的噪音等問題。（圖由新湖分局提供）