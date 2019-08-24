抓改裝車沒颱風假 新湖警白鹿來襲前深夜防飆、除噪音

2019-08-24 10:28

［記者黃美珠／湖口報導］白鹿颱風來襲，新竹縣新湖警分局昨天深夜到今天凌晨逮改裝車、防飆、制止噪音沒有颱風假，仍舊會同新竹縣政府環保局出動總共30名警、環人員，在轄內「最好飆」的八德路上設置攔檢點，執行改裝噪音車輛稽查，總共攔查了34輛汽、機車，並針對其中7輛機車進一步做「機車排氣管改裝噪音檢測」，當中就有2輛不合格，面臨受罰。

新湖警方強調，車主只為突顯個人喜好或吸引目光，卻任意改裝車輛或拆除消音器，這些行為除了造成車體安全結構減弱，還會妨害深夜的安寧秩序，擾人作息，嚴重還有可能影響行車安全。

這些車主，特別是血氣方剛才剛考取駕照、正在放暑假的年輕人，可能有「整條馬路都是我的伸展台」的錯誤觀念。再加上白鹿來襲正逢週休假日，新竹縣昨天豔陽高照，迄今也只是風勢稍強，很容易讓前述車主掉以輕心而出動愛車「秀」。

所以新湖分局強調，他們將持續聯合稽查改裝車輛所生的噪音等問題，以還給民眾安全的用路環境，與寧靜的生活空間。

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