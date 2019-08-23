好享受？赴葡萄牙渡假勝地設詐欺機房 台葡首度合作搗破

2019-08-23 17:16

〔記者邱俊福／台北報導〕習姓男子涉嫌籌資200萬元，招募需錢孔急的年輕人前往葡萄牙渡假勝地卡斯卡伊斯市（Cascais）租屋設置「假檢警」詐欺機房，專行騙中國民眾，刑事局國際科據報後首次跟葡國警方合作，先搗破機房逮吳等19人後，日前又在新竹縣竹北市循線逮捕金主習男與其王姓會計等2人，依法送辦。

警方調查，今年3月間，習男看準葡萄牙渡假勝地卡斯卡伊斯市（Cascais）容易租屋，在歐洲相對消費較為便宜，便籌資與招募詐欺機房話務人員，在該處租屋設置詐欺機房，而從查獲的帳冊發現，該機房短短一週便詐得200多萬元回本。

招募的機房話務人員中，有4對情侶檔，因對於歐洲風景好，又可以賺錢，被吸收，而每名話務人員底薪2萬5000元，詐騙得手又再分紅。

目前除負責機房管理的吳姓男子尚在葡國接受當地司法審判，其餘18人都押返回國，而主嫌習男則一肩扛下，不願供出出資的其他人，因此將持續擴大偵辦。

警方表示，該集團先於國內招募年輕人陸續前往葡萄牙擔任一、二線人員，以假冒中國行動等電信公司的名義，撥打中國被害人手機，謊稱被害人名下手機濫發垃圾訊息為違反當地法令的理由，進而騙取被害人帳戶，並聲稱將對被害人帳戶進行凍結查扣後，誘騙被害人續行由假冒警察的二線續詐騙，再轉由假冒檢察官的三線人員，要求被害人將名下帳戶款項轉帳至詐騙集團指定的帳戶。

而國際科在接獲情資並利用大數據分析後，鎖定吳等人涉嫌於葡萄牙設置電信詐欺機房，案經外交部駐葡萄牙代表處協助，由國際科與葡萄牙警方建立情資交換窗口，並成功鎖定葡萄牙機房位置，由刑事局派駐歐聯絡組與葡國警方在今年年5月14日成功破獲葡國境內詐騙機房，逮捕19名台嫌，並其中18人順利遣送回台。本月19日，警方再逮捕幕後主嫌習男等2人到案。

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