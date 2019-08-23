私菸案起訴》「老闆說大放送」 邱彰信下令賣菸不設上限

2019-08-23 14:29

〔記者黃捷／台北報導〕國安局私菸案今首波偵結，檢方查出華航過去曾因備貨不足，辦理專機免稅菸品時，接到國安局訂單還得砍單，無法滿足國安人員，這次因副總邱彰信決定「完全不設限」，才讓國安局吳宗憲1人可預訂9千多條菸。

檢方調查，華航處理此次「自由民主永續之旅」總統出訪專案，是由邱彰信、協理于堯及代理組長黃川禎組成3人決策小組，其中又以邱為首，他先前還歷經「同心永固之旅」、「同慶之旅」、「海洋民主之旅」3次專案。

在「同心永固之旅」專案時，國安局張恒嘉當時共下訂2250條菸品，但因華航備貨不足，最後砍單剩下1350條菸，當時華航內部還開檢討會議，認為是「行前預訂」比例太少，才會來不及備貨。

因而在這次「自由民主永續之旅」專案，邱彰信下達「完全不設限」的決策後，黃川禎隨即於去年7月23、8月6日用LINE與張恒嘉聯繫：「私下講：上次是換老闆，所以比較有限制」，張起初還有疑慮地說：「…太多就砍沒關係…我叫他先砍再報數量，他嫌麻煩，說被砍再說」，黃立刻回應：「這次好妙，剛問老闆，老闆說多多益善，覺得數量太少」。

8月6日當天，黃川禎也向吳宗憲表示：「我們有先幫忙準備貨，多一倍也不怕…腿開開給你…請追加…後來老闆算盤撥撥就說這次要大放送」，不斷鼓吹吳宗憲、張恒嘉追加免稅菸品。

而在吳宗憲今年完成9200條菸品預訂後，于堯立刻於7月9日傳LINE向邱彰信報告：「本次專機預購：USD246,046」，並傳送「同慶之旅」及「海洋民主之旅」的專機免稅品銷售狀況，凸顯本次「自由民主永續之旅」業績爆量，邱立刻回覆喜極而泣「太感謝了！」的兔兔貼圖，隔天也於會議中表示同意于堯、黃川禎的規劃。

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