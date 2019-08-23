私菸案起訴》4員工被訴 華航：會提供必要法律協助

2019-08-23 11:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台北地檢署今偵查終結國安私菸案，中華航空集團共4名人員遭起訴，包含前空品處前副總邱彰信、空品處協理于堯、空品處代組長黃川禎、空品處職員陳穎彥。中華航空表示，今日台北地檢署就本案起訴4位同仁，華航深感痛心與遺憾，後續將會提供員工必要法律協助，後續也會落實改善措施，不會讓該情況重新發生。

中華航空集團除4人遭起訴外，空品處職員徐世立、空服員白梓佑、華膳空廚生產部研發副主廚田佳宜，均涉有違反稅捐稽徵法之罪嫌，不過都是緩起訴處分；然在起訴、緩起訴、未起訴名單中，卻不見前資深副總羅雅美。

中華航空表示，除會提供遭起訴人員，後續法律協助與司法救濟外，針對專機任務也已訂定改善措施，包含專機菸品比照一般客機不開放預購，裝載上機數量以旅客總人數可攜帶量上限為準；落實執行機上交貨，嚴禁機邊提領；將加強督導華膳空廚落實遵循保稅倉庫相關法規；同時將持續改革內稽、內控制度，強化所有員工法制精神，除致力重拾社會大眾信心外，也將盡力維護所有華航員工安居樂業的家。

中華航空表示，針對這次「自由民主之旅」專機免稅品作業涉及不法一事，從7月22日案發迄今廣受矚目，並造成各界紛擾，案發後華航全力配合相關偵查作業，協助拼湊期還原過往作業歷史。華航說，公司管理階層要再向社會大眾表示最深的歉意，對於基層同仁依指示或慣例作業，非故意或重大過失觸法者，公司內部仍將持續提供必要法律協助。

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