刑事局前主秘許瑞山官警涉包庇賭場案 更一審判6人無罪

2019-08-23 10:43

〔記者楊國文／台北報導〕官拜三線二星的前刑事局主任秘書許瑞山等6名官警，被控包庇賭場，一審均被依貪污治罪條例的圖利罪獲判無罪，其中僅有許被依竊佔罪判5月，得易科罰金已確定，二審雖改依刑法公務員包庇圖利聚眾賭博判6人有罪，許則另犯財產來源不明罪，共判刑3年4月，但上訴後，經最高法院撤銷發回更一審審理；高院更一審今判許瑞山等6名官警均無罪，仍可上訴。

高院更一審宣判時，有多名被告官警到案聆判，但低調迴避受訪。

新北地檢署2012年12月起訴本案被告11人，新北地院2014年2月宣判，只依2次刑法竊佔罪將許瑞山判刑5月，許和其餘官警和王保憲都因罪證不足判無罪。

上訴後，高院審理認定，許瑞山等官警構成刑法公務員包庇圖利聚眾賭博，因許瑞山涉案層級最高，高院認為他出入賭場參與聚賭，管區也知道有刑事局高官在場而包庇，依警官階級、出現賭場次數等，對許等人判刑，其中許判3年4月徒刑最重，並針對許被控財產來源不明罪的犯罪所得為新台幣70萬元和1萬美元，一併宣告沒收。

許以外的官警被告，高院判決刑事局偵四隊前組長鄭富禎2年4月，刑事局偵九隊前組長黃文圳、檢肅科前科長蔡東成各1年6月，三重警分局前偵查佐胡憲安判2年，三重派出所前警員陳弘哲判1年4月；至於前壹週刊記者王保憲，一審依刑法賭博罪判決無罪，高院改依幫助聚賭罪判刑4月，可易科罰金。

全案上訴後，最高法院將全案撤銷發回更一審審理。高院更一審認定無法證明許瑞山等人犯行，今維持一審判決，即判許等6人均無罪。

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