華藝網騙近百藝術家簽「賣身契」 負責人涉詐遭起訴

2019-08-22 12:03

〔記者黃捷／台北報導〕「全球華人藝術網」遭控以申請文化部補助為名義，要求藝術家簽署授權文件，卻在文件中夾藏「賣身契」，藝術家一旦誤簽，所有作品都將無償讓渡給該公司。近百名藝術家發現被騙提告，台北地檢署認定該公司涉嫌詐欺得利未遂，今將負責人林株楠及5名業務起訴。

檢調調查，全球華人藝術網2011年提出「台灣百年藝術家傳記」系列電子書建置計畫，向文建會（現為文化部）申請補助，林株楠等人拜訪百大藝術家要求簽署授權文件，卻在文件中夾帶與計畫無關的無償讓渡同意書，同意藝術家過去、現在、將來的作品版權均歸全球華人藝術網所有。

林株楠等人時而利誘，表示作品都會幫忙放置在網站上替藝術家宣傳，時而動之以情，告知其他藝術家的老師、朋友或學長姊都已簽署，並無疑慮，或是聲稱還約了其他人簽約，時間急迫催促藝術家趕快簽署，許多被害人一時不察，誤簽了夾藏的讓渡書。

全球華人藝術網2015年7月間另向文化部申請「台灣新銳藝術家特輯」補助款，林株楠等人又以相同手法，誘騙數百名新銳藝術家簽署讓渡書。

許多藝術家後來委託其他廠商展售作品時，突遭林株楠提告侵權，這才驚覺當初誤簽了「賣身契」，氣得控告林等人詐欺。

其中1名被害藝術家劉國松曾獨自一人向台中地檢署、台中地院提告，但院檢均認為合約上確實是劉親筆簽名，因此都判劉敗訴，此事曝光後，其他藝術家發現自己也遭遇相同情況，近百人共同向文化部、監察院陳情後，去年10月集體再向台北地檢署提告。

檢調再次介入調查後，認為受害藝術家眾多，顯然不是誤簽個案，比對所有人供詞後，認定林株楠等人確實使用話術誘騙簽署讓渡書，雖目前尚未將獲得的版權轉化成利益，仍涉嫌詐欺得利未遂，今將林等6人起訴。

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