司法院3年打掉7法官 推手「檢察界都教授」功成身退

2019-08-22 10:32

〔記者吳政峰／台北報導〕有「檢察界都教授」美名的高檢署檢察官林嚞慧，3年前調任司法院政風處長，大展辦案長才，3年內打掉7名不適任的法官，創下歷任之最，連監察院都說「司法院終於開始自清了」，由於成績斐然，任職時間也將近3年，法務部長蔡清祥認為「該回法務部貢獻了」，日前請他轉任保護司副司長獲首肯，人事案定28日生效，遺缺則由高檢署檢察官沈明倫接任。

林嚞慧2016年11月獲前法務部長邱太三賞識，奉派接任政風處長一職，與司法院長許宗力晚一天上任，報到後著手與司法院高層籌畫自清計畫，並訓練專門跟監的「政風查處機動小組」，2017年5月上線。

林嚞慧在南部召開第一場自清會議，請各地院回報風紀可能有問題的法官，一名法官得悉自己被列為目標，立刻申請退休；而後在中部召開第二場會議，另一名法官被調查後也隨即辭職。兩場會議直接淘汰兩名不適任法官。

由於林嚞慧曾任廉政署主任秘書，深知已被檢察官調查的台中高分院法官朱樑與曾謀貴可能也有風紀上的問題，便主動申請調卷進行行政調查，並派政風人員跟監，果然查出朱樑翹班嫖妓、曾謀貴私下與當事人會面，違反法官倫理規範，情節重大，送交監察院彈劾，兩案現在職務法庭審理，依照近日職務法庭的懲處力道來看，兩人被免職的機率不低。

司法院政風處從此打開名號，接到不少檢舉案，其中士林地院法官陳梅欽，就是被檢舉虛報加班、實則應酬，政風人員足足跟監了80天，終於逮到他的不實加班證據，今年6月職務法庭免判他除法官職務；台南地院法官朱中和，則是被檢舉上班種花釣魚，政風人員南下跟監4星期，確認差勤不實，報請司法院人審會審議，今年7月送監察院彈劾。

而新竹地院庭長吳振富把法官助理當人私人助理使喚，要求助理幫忙打點私事，知情人士也跳過竹院，直接向司法院政風處檢舉，林嚞慧認為此事無透過跟監找到證據，便向許宗力呈報，6月21日會同竹院院長周煙平等人一同查處，最後認定吳振富行為不當，請法官評鑑委員會評鑑。

林嚞慧現年57歲，司法官訓練所32期結業，頭腦清晰、待人和善、能力極佳，曾被延攬至第一代特偵組，辦過首長特別費案、319槍擊案、復盛內線交易案、華揚史威靈採購案，也曾因氣質清新，被共事過的檢察官封為「檢察界都教授（韓劇來自星星的你男主角）」。

法務部表示，林嚞慧具辦案與行政專才，考量他已在司法院服務快3年，應可回部內服務了，雖然目前擔任副手，但未來若有單位主管出缺，以他的資歷絕對有機會優先出任。

法務部強調，接任者沈明倫為司訓所17期結業，辦案經驗豐富，由他出任司法院政風處處長，不但證明資深者的熱情不輸年輕人，也可讓其他二審檢察官看到另一種出路，具指標性意義。

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