他搭訕落單女街頭藝人 帶回家睡卻下場狼狽

2019-08-22 06:15

［記者楊政郡／台中報導］街頭藝人「麗詰」（化名）3年前從南部北上台中，在豐原火車站前因聯繫不上男網友，一直逗留在站前廣場，吳男兩度上前搭訕，稱可將房間借她住宿，竟趁機對她腳來手來、趁機猥褻得逞，此案台中高分院判他10月（上訴中），另台中地院民事法庭判吳男應賠償10萬元、不得上訴。

「麗詰」開庭時還憤憤不平，說「他很可惡，請法官判重一點，他不應該假藉這種名義將我騙到他家」，此案一、二審已判吳男10月徒刑，他不服已上訴三審中。

而民事部分，台中簡易庭判吳男應賠償10萬元，吳男不服，辯稱他基於好心，才帶「麗詰」回家，台中地院合議庭仍判決駁回而定讞。

法官說，吳男說基於好心帶一位陌生人回家夜宿，卻同睡一床，且吳男脫得僅剩內褲，擠上一張床，「麗詰」已明確表示不同意，還是繼續上下其手，其不軌的目地顯而易見。

判決書指出，被告吳男與「麗詰」素昧平生，「麗詰」2016年5月28日從自南部搭乘火車至豐原火車站，與男網友相約見面，但連繫不上，行動電話電力耗盡，呆坐在站前廣場木椅上。

吳男第一次來搭訕，她如實回答，但不予積極理會，自行到站內借用電源充電。翌日（29）凌晨，「麗詰」因火車站內商店營業時間將屆，她又回到站前廣場木椅逗留，吳男很有耐心，再度來搭訕，並表示他可將房間借她住宿。

因為確實很晚了，吳男也相當積極，「麗詰」應允至他家中借宿，到吳男住處時，進屋之際吳男叮囑「噓」（不要出聲），兩人至3樓房間後，「麗詰」先上床休息，吳男竟脫得剩內褲，躺她身旁，然後右腳直接跨上身上來，手伸進內衣，撫摸「麗詰」胸部，完全如妻子一般。

「麗詰」明確表示不要，吳男還是將手伸入內衣裡，被「麗詰」擋開，竟直接要來解長褲鈕扣，但未能得逞，竟強行伸進外褲隔著內褲撫摸下體，還主動抓「麗詰」的手去摸他陰莖，以此手法強制猥褻得逞。後來「麗詰」躲進附近超商廁所內報警處理，查獲上情。

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