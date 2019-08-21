彰化外海漁船不慎與貨輪擦撞翻覆 6人送醫、1命危

2019-08-21 12:22

〔記者歐素美／台中報導〕今天上午8點多，高雄籍漁船「新億鰏36」在彰化王功外海9海浬處作業時，疑不慎遭聖瓊斯籍「德翔馬克立夫」貨輪擦撞而翻覆，船上6人全部落海，經附近作業的漁船發現通報，台中海巡隊前往救援，將6人送往童綜合醫院治療，其中，60歲的許男腦出血，還在加護病房，有生命危險；其餘5人輕傷。

海巡署中部分署，於今天上午8點45分接獲楊姓漁民通報，指其駕駛「彰濱壹號」漁船在彰化王功外海9海浬處作業，發現高雄籍的「新億鰏36」號漁船，疑遭聖瓊斯籍「德翔馬克立夫」貨輪擦撞，漁船翻覆，船上6人落海，目前6人已救起，並朝鹿港方向航行，因逢低潮，船隻無法進港，請海巡署派艇協助送醫。

台中海巡隊隨即趕往現場援救，將6人載往台中港，並由救護車送往童綜合醫院急救，院方表示，6人於上午10點51分被送抵醫院，其中，許男（60歲）腦出血，雙側肺浸潤，背部擦傷，左前臂撕裂傷，意識不清，插管，目前送加護病房；李男（39歲），背部疼痛，四肢擦挫傷，背挫傷，意識清楚，目前留觀；另4人為印尼籍，皆意識清楚，輕傷，目前留觀中。

台中海巡隊於上午10點多，在箔子寮外10浬攔檢疑似肇事的貨輪「德翔馬可立夫」，初步觀察有擦撞痕跡。

中部航務中心主任邱謙文表示，聖瓊斯籍「德翔馬克立夫」貨輪，下一站將停泊高雄港卸貨，屆時將派員調查，進行海事調查報告，以釐清事故原因。

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