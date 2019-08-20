毒品3大特性 檢察官揭露恐怖程度…

2019-08-20 12:21

〔記者吳政峰／台北報導〕政府近來大力掃毒，有效抑制吸毒人口的成長率，而長期緝毒的台南地檢署檢察官柯博齡也分享自己的辦案經驗，指大家都知道「吸毒有害健康」，卻不知道它究竟有多恐怖，尤其是毒品的「成癮性」、「濫用性」、「社會危害性」，最嚴重可能出現幻聽、多重器官受損、甚至死亡等後果，呼籲民眾一定要拒毒以保護自己。

柯博齡表示，毒品第一為「成癮性」，不管任何毒品，只要一施用，生理上即會隨著不同毒品種類而出現例如鎮靜、安眠、麻醉、止痛、抗奮、幻覺、妄想等不同的反應，而這些反應，對於吸毒者而言，是會得到短暫的舒緩或快感，因而，為了追求此短暫舒緩或快感，生理上往往會產生繼續施用的需求，久而久之即產生了依賴性，不施用或停用即渾身不自在，成癮性即油然而生。

第二「濫用性」，一旦吸毒成癮後，吸毒的頻率會愈來愈高，毒品劑量會愈吸愈重，甚至於種類增加同時施用2種以上之毒品，逐漸產生了超過身體負荷之濫用狀況。

第三「社會危害性」，吸毒者情緒上通常會有多話、易怒、焦慮、躁動不安、沮喪、憂鬱等表現；身體上則有啫睡、噁心、嘔吐、盜汗、顫抖、痙攣、頭痛、流眼淚及鼻水、打呵欠、食慾不振、目光呆滯、步履不穩、失眠、體重減輕、健忘、注意力不集中、精神恍惚、多重器官受損、死亡等症狀；感觀上會幻視、幻聽、偏執、無方向感、無判斷力等反應，行為上產生多疑、誇大、好鬥、好辯、不理性、缺乏動機、迷迷糊糊等行為。

柯博齡提出衛生福利部食品藥物管理署近日公布的「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」，指我國「首次濫用藥物年齡」以20-29歲（44.7％）居首位，為連續5年之冠、其次為30-39歲（24.2％）、19歲以下（22.0％）居第三，換言之，有超過9成的人第一次接觸毒品的年紀是在40歲以下，凸顯我國毒品問題不只嚴重，還有年輕化的趨勢！

柯博齡依自身辦案經驗，分析出吸毒動機無非出於好奇及壓力。他認為，對其他事情好奇，或許是驅使自己進步之動力，但對毒品好奇，則是完全催毀自身前途；另外，壓力方面，不管是何種壓力，理應找到正當合法釋放的管道或出口，而非藉由接觸毒品來合理化自己的行為。

柯博齡透過台灣司法人權進步協會提醒，反毒、防毒及掃毒是當前國家重要政策，除了政府積極介入外，家庭的力量亦屬重要，支持絕對不能少，家中每一份子若都能時時關心彼此，刻刻了解家人的困難或需求，進而伸出援手，除了能將毒品拒於門外，亦可與不幸染毒的家人站在同一陣線，協力戒毒，改頭換面重獲新生。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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