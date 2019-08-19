陳沂批志願役挨告、陳為民聲援軍人嗆她反遭告...皆不起訴

2019-08-19 10:57

〔記者錢利忠／台北報導〕網紅陳沂先前在臉書直播批評大部分志願役軍人是「廢物」，因而被國防部及4名志願役提告公然侮辱，當時藝人陳為民在臉書聲援志願役並留言：「告死這狗畜！」反遭陳沂提告；台北地檢署認為，陳沂的言論並未指明特定對象，至於陳為民也未指名道姓誰是狗畜，今分別將2人不起訴。

言語一向犀利的陳沂，去年8月在臉書直播時指「大部分的志願役，我覺得都廢物」，還說志願役會因義務役「學歷太高」而欺負對方，影射大多數出社會後找不到好工作、沒有一技之長，才會去簽志願役領薪水等；引來網友論戰，國防部也為此發新聞稿「嚴厲譴責」並對她提告。

國防部批評陳沂，指她的直播內容已嚴重玷損軍人形象與尊嚴，對此表達嚴厲譴責，並痛批：「陳女逕自發文詆毀日以繼夜投入災害救援，協助民眾清理家園的軍人，趁機製造話題來分裂軍民的情感，其心可議」。

陳沂則透過臉書貼文回嗆國防部，提及：「就，誹謗罪的客體必須是『自然人』，還必須是『可特定對象的自然人』。基本法律常識與行政機關國防部共勉之」。

陳沂嗆志願役軍人的事件引發熱議後，陳為民則在臉書「國軍發言人」聲援志願役，並留言：「告死這狗畜！」引來超過300多人按讚；陳沂自認陳為民損害其名譽，也透過臉書PO文反嗆：「就讓軍中情人來為國防部示範，要如何正確告人公然侮辱！」她除了對陳為民提出刑事公然侮辱告訴外，還求償100萬元及要求登報道歉。

檢方認為，不論是陳沂還是陳為民，相關留言都無法指涉到特定對象，與公然侮辱構成要件不符，因此分別將2人不起訴。

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