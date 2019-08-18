1張照片的返家路…失智嬤唯一記得「我兒子」

2019-08-18 11:07

〔記者黃建華／高雄報導〕一名76歲的王姓老嫗前晚因失智迷途，神情徬徨走入一家全聯福利中心，中正三路派出所員警獲報前往協助，游姓員警開啟手機，以派出所建立的轄區失智老人資料庫照片比對時，老婦人雖忘記回家的路，卻一眼認出照片中合影的人，笑顏逐開說：「那是我兒子啦！」警方因此得以聯繫上其子，順利協助這名長者返家。

前（16）日20時許，中正三路派出所接獲民眾報案，林森一路上的全聯福利中心內疑似有一名迷途老嫗，員警游皓仁、卓恩及警大實習生陳易欣立即趕赴現場，發現該名白髮蒼蒼的阿嬤裹足不前地站在生活用品區，神情徬徨，經訊問原來是找不到回家的路，不知如何是好的她便走進全聯裡。

警方詢問阿嬤家中相關聯絡資訊，但阿嬤卻記不清自己的名字和電話。由於中正三所平日會在為迷途老人找到回家的路後，幫他們建立失智老人資料庫，若再次迷失可以更順利地找到他們，員警游皓仁眼尖發現，她與資料庫中的一名老人相貌似乎符合，立即拿出手機找尋資料庫照片比對，阿嬤一看到她和兒子的合照，臉上立刻綻放出笑容，開心表示：「他是我的兒子啦！」

老婦雖然忘記自己的名字、忘記了回家的路，但看到兒子的合照，阿嬤仍能認得並笑逐顏開地向警方指認，原來王姓阿嬤已高齡76歲，警方與家屬取得聯繫，最後由王婦的兒子將她帶回。

中正三路派出所呼籲，民眾家中若有高齡長者，請多加留意看顧，出門應有親友在旁照料，切勿使其單獨外出，如欲避免類似情事發生，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，走失手鍊背面有姓名及聯絡資訊，以利警方快速聯繫家屬。

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