醉漢出沒北峰公園踢傷男童 警調監視器追人

2019-08-17 13:59

〔記者吳昇儒／新北報導〕「你幹嘛踢我孫子！」新北市汐止區一名婦人昨日帶著6歲大的男孫到北峰公園散步時，突然被一名年約50多歲手持酒瓶的醉漢攔下，還動腳踹男童膝蓋，害他難過大哭。附近民眾見狀趕往現場查看，婦人與醉漢發生爭執，警方抵達時，醉漢趕緊逃離。男童就醫驗傷後，預計將於今日晚間前往派出所，對犯嫌提出傷害告訴。警方現已鎖定特定對象，待男童及婦人指認。

開設烘焙坊的老闆劉俊男於案發時剛好路過該處，聽見男童哭聲立刻前往現場查看。劉老闆說看到醉漢手持酒瓶，跟著婦人在爭執，馬上請警方到場，結果醉漢逃離現場。

據了解，劉老闆見男童母親在臉書上po文時，還主動跟她聯繫，並表示願意幫忙到派出所作證，也知道踹人的男子身分，讓家屬非常感動。

警方到場後，婦人向員警表示要先帶孫子去醫院治療，留下資料後，就帶著孫子離開，警方則調閱周邊監視器，鎖定2、3個犯嫌，並於今日中午於婦人家屬連繫後，將約於晚間到派出所製作筆錄，並指認犯嫌正式提出傷害告訴，全案將朝刑法傷害罪及社維法依法究辦。

有網友也在該篇臉書po文底下留言指出，晚間行經該公園都覺得怕怕的，先前曾經在該處被40多歲的醉漢攔住，之後夜歸都會繞過公園，擔心發生危險。

議員張錦豪表示，有接到北峰公園附近居民陳情，有數位醉漢經常出沒在該處，有時還會騷擾路過的民眾，為了避免類似案件再次發生，將會請汐止警分局加強巡邏，維護市民安全。（14:05更新）

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