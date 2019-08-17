港男來台旅遊丟錢包 警助快速找回

2019-08-17 10:43

〔記者洪定宏／高雄報導〕香港冼姓男子來高雄觀光，因此不慎遺失錢包，獲得台灣警察協助尋回。

20歲香港冼姓男子到高雄旅遊，8月14日下午，冼男從漢神百貨本館搭計程車，前往漢神巨蛋購物廣場，約2點10分下車時，將錢包遺落車內。

冼男徒步到高雄市左營分局文自派出所報案，但他沒有記下計程車的車牌號碼、廠牌、車型及行駛路線。

警員盧柏宇及陳智遠只好依冼男的下車時間，調閱博愛二路與新莊一路口附近監視器，並一一打電話詢問當時行經路口的計程車司機，終於找到搭載冼男的黃姓司機，很快將皮夾送到文自所，歸還冼男。

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