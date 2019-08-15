失智大老闆流落台東 警查「谷歌」找到兒子

2019-08-15 22:12

［記者陳賢義／台東報導］年輕時曾在南部地區叱吒風雲經營數家紡織廠、家住新北的黃姓大老闆，疑因罹患初期失智，隻身從花蓮搭計程車到台東投宿及探視兒子，卻完全忘了兒子住址與電話，旅館業者不知所措報警，以人臉辨識系統確認身分，通報戶籍地警方和里長通知家屬，喚門無應答，閒聊間黃翁口沫橫飛話起當年勇，警方靈機一動上網「谷歌」找到黃翁兒子，流落大老闆平安返家。

台東警分局中興所接獲一家飯店來電，指稱有位九旬老翁自行搭計程車到店內投宿，原本不以為意，沒想到員工在老翁即將外出時隨口詢問去處，老翁說要找兒子，卻對兒子的住處及電話均一無所知，驚覺不對勁。中興所警員陳誌宏、黃芷筠、朱健維前往查看，發現老翁竟連自己的姓名也無法記起，只好利用人臉辨識系統比對，確認家住新北市，旋即聯轄區警所和里長協助，但前往敲門都無人應門，也無聯絡電話。

警方帶黃翁返所安置，閒聊中老翁竟對年輕時的風光歲月侃侃而談，指稱曾一手創立紡織廠，旗下還有多處分廠，姑且一試透過網路「谷歌」，幸運的找到聯絡資訊，繼而聯絡上黃翁繼承家業的兒子，隨後由住在台東的媳婦帶回，結束這場大老闆流浪記。

臺東警察分局長郭子弘表示，失智人口記憶力不佳，需要家屬多加關心並留意其活動，除可在其身上衣物繡上姓名或穿戴可識別身分的飾品外，也可至居家附近分駐派出所或分局偵查隊申請指紋建檔，預防失智人口無法連絡家屬的情事再度發生。

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