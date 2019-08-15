土城白骨案 善士們義務替貧女善後、葬母

2019-08-15 16:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名老婦周碧玉與上夜班的女兒沈女在土城租屋同住，周婦5年來罹患失智，曾兩度離家走失，沈女今年5月積欠房租搬離，未料房東因漏水上樓查看，竟發現一具白骨，報警找回前房客，比對確認白骨就是周婦；因沈女無力負擔母親後事及善後，中華民國善願愛心協會、新北市民進黨土城區黨部轉介得知沈女困境，不但免費為周婦喪葬、還募捐17萬幫沈女善後，讓貧苦周婦有尊嚴地走完人生最後一程。

善願愛心協會長郭志祥、新北市集微力關懷獨居老人協會常務監事吳俞葶等善士為沈女善後時，不禁對這現代悲歌感到遺憾，呼籲民眾若無法照顧家中長輩，都可對政府或社區求援，長照等照護資源都能協助，或提供喘息照顧，而非放任家中臥病老人不管，造成遺憾。

沈女無力負擔7個月房租、清運及陳屍處招魂、喪葬等數十萬費用，經手的警官不忍，轉介中華民國善願愛心協會替沈母免費喪葬，沈女國中同學母親、民進黨新北市土城區黨部主任、吳俞葶得知沈女困境，與新北市黨部執委曾國進、土城清溪里長彭兆鵬主動協助沈女，包括退輔會副主委李文忠等65名善士，一天內響應集資17萬多，替沈女向房東善後，善願協會會長郭志祥、執行長吳倪冬月等志工昨義務周婦舉辦告別式，苦命周婦得以安息。

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