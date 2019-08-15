人嚇人！走出電梯突然消失…竟是喝茫了

2019-08-15 14:56

〔記者許國楨／台中報導〕真的是人嚇人！台中市一名男子喝酒後回家，按壓電梯進入上樓後因太醉，導致一出電梯直接癱軟倒地昏厥，因正值農曆七月，大樓管理員從監視器看到住戶明明走出電梯卻瞬間消失，一度以為發生靈異事件，但基於職責仍趕往查看才發現竟是這回事趕緊報警求助，警方則以穴道按壓方式終讓賴男清醒，結束這場鬧劇。

台中市第二分局文正所前天接獲轄內一棟社區大樓管理員報案，表示稍早巡邏至大樓9樓時，電梯大門一開驚見23歲賴姓住戶全身酒味，癱軟昏厥倒臥在電梯口地上，經過推拍身體及不斷呼喊都沒有反應；警員顏家彬、林冠樺趕抵處理時，過程中怎麼呼喊、推拍賴男都叫不醒。

此時員警兩人先後配合，曾學習過醫療救援的林員先拍打賴男太陽穴穴道刺激腦部神經，再由通過救命術的前游泳教練顏員連續按壓面部人中穴刺激痛覺神經，交互作用後，賴男突然彈起但竟忘了身在何處，直接想搭電梯離開，經警方耐心安撫提醒後，賴男才發現已抵達住處樓層，左搖右晃的走回家。

原來賴男與友人狂歡後疑飲酒過量， 雖經友人送返回到社區大樓，但不知賴男住在那一戶才讓他在樓梯間先休息，而管理員則是看到酒醉賴男進入電梯後，唯恐出狀況緊盯監視器，卻看到電梯抵達9樓開門，賴男步出電梯後卻瞬間消失在畫面中。

管理員一度以為發生靈異事件仍盡責的上樓查看，這才看到賴男呈大字型躺在電梯口，十分驚訝這兩位員警對穴道如此精通，順利讓賴男清醒返回家中，讓他能繼續進行社區巡邏，虛驚一場。

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