工程驚爆弊案 桃機涉案3人職務先調動

2019-08-14 17:28

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園機場第二航廈擴建及多項工程爆出重大弊案，疑有廠商涉嫌「借牌圍標」工程，桃園機場公司工程處處長林文楨及吳姓、李姓工程師涉嫌將標案內容洩漏給特定廠商並收受巨額回扣，檢調依涉嫌「政府採購法」、「貪污治罪條例」等罪嫌，將林、吳二人聲押，李姓工程師5萬元交保。對此，機場公司董事長王明德今日表示，國營企業員工操守與形象不容打折，機場公司不容許同仁操守有任何汙點之決心。目前已將林文楨調離主管職務，另二名涉案工程師職務也已經調動，並責成政風及法務單位全面清查涉案人員工作業務辦理情形，協助檢方調查。

檢調調查，桃機二航廈擴建工程於2015年12月18日動土，工程處處長林文禎（58歲）、工程師吳俊宗（45歲）和工程師李明聰等人涉嫌在2017年至2018年二期航站擴建工程期間，利用督導的機會向得標廠商收取逾百萬元的回扣、或由廠商代付修車費用等。

桃園地檢署昨指揮桃園等市調處調查官前往桃機公司搜索，並通知桃機公司林姓處長（男、58歲）、吳姓工程師（男、45歲）等涉案嫌疑人21人及證人14人等到案說明。訊後依涉嫌《貪污治罪條例》聲押林、吳2人，李姓工程師5萬元交保，王姓廠商等10人分以2萬至30萬交保，8人飭回。

針對機場公司發生工程弊案，桃機公司董事長王明德表示，非常痛心有這樣的事情出現，桃機公司面對問題也尊重司法單位的調查，希望勿枉勿縱。目前已決定將林姓主管調離非主管職，另外2位同仁也因為職務必須調動，以免繼續跟本案有關。桃機公司內部的政風單位、法務單位會全面清查涉案人員工作業務辦理情形，協助檢方調查。

王明德指出，林姓主管等3人的私德問題，可能牽涉路面、道面等工程，如果違法就必須個人負擔責任。目前桃園機場公司各項採購作業並沒有受到影響，第3航廈興建的進度也不會受到影響。至於將來合作廠商的部分，將會要求得標廠商避免與有疑慮的下游包商合作，避免困擾。

王明德表示，第二航廈原本容量不夠的問題，因南北2側擴建啟用後，目前運量已經達到原來預期的目標，這件事件會讓桃機公司面對第三航廈時會更謹慎的面對，這次給了桃機公司很大的警惕。王明德強調，國營企業員工操守與形象不容打折，除要求同仁堅守廉潔自持外，在案件尚未宣判前，積極配合檢調偵查及做出相關自我檢視動作，也希望藉此讓各界了解，機場公司不容許同仁操守有任何汙點之決心。

王明德說，未來桃機公司政風處、法務及稽核單位將會重新審視、加強管理內部的紀律，或任何有牽涉到風紀的問題，也會跟廠商加強這方面的訓練，希望桃機公司未來能夠做的更好。

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